Ultimissime Inter LIVE | Caso Bastoni le parole di Marotta e Ranocchia in difesa del giocatore nerazzurro
Marotta e Ranocchia si schierano a difesa di Bastoni dopo le accuse rivolte al difensore nerazzurro. La polemica è scoppiata in seguito alle recenti prestazioni del giocatore, che hanno sollevato dubbi tra i tifosi. Entrambi i dirigenti hanno espresso sostegno, cercando di rassicurare l’ambiente e difendere la professionalità del calciatore.
Inter News 24 Ultimissime Inter LIVE, tutte le news del giorno in tempo reale. Le notizie più importanti in casa nerazzurra. Ultimissime Inter Live: tutte le notizie più importanti del giorno targate nerazzurro della redazione di Inter News 24: leggi tutte le news in diretta per rimanere sempre aggiornato sull’Inter Ultimissime Inter Live di LUNEDI’ 16 FEBBRAIO. Moratti commenta così le polemiche di Inter Juventus: «Il povero Bastoni è in mezzo a una bufera. I bianconeri si lamentano e fanno le vittime ma.». Moratti, intervistato a Radio Anch’io Sport, ha parlato così delle polemiche dopo la vittoria dell’Inter contro la Juventus Ranocchia difende Bastoni: «Troppo clamore e gogna mediatica inaccettabile. 🔗 Leggi su Internews24.com
Bellanova Inter, l’esterno ritorna in nerazzurro a gennaio? Il giocatore rappresenta una soluzione solo in un caso. Le ultimissime su questa possibilità
Le voci su un possibile ritorno di Bellanova all'Inter a gennaio circolano con interesse.
Frattesi Inter, Marotta non ha alcuna intenzione di fare sconti: la posizione del club nerazzurro è molto chiara. Le ultimissime
Il trasferimento di Frattesi all’Inter rimane incerto, con il club nerazzurro fermo sulla propria posizione e senza intenzione di fare sconti.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
