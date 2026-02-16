Ultimissime Inter LIVE | Caso Bastoni le parole di Marotta e Ranocchia in difesa del giocatore nerazzurro

Marotta e Ranocchia si schierano a difesa di Bastoni dopo le accuse rivolte al difensore nerazzurro. La polemica è scoppiata in seguito alle recenti prestazioni del giocatore, che hanno sollevato dubbi tra i tifosi. Entrambi i dirigenti hanno espresso sostegno, cercando di rassicurare l’ambiente e difendere la professionalità del calciatore.