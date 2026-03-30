Inter torna di moda Ndoye | l’esterno lancia segnali da Nottingham
Il nome di Dan Ndoye torna a essere al centro dell’attenzione nel mondo del calcio italiano. A poche ore dalla firma di un accordo con la nazionale tedesca, l’esterno svizzero ha inviato segnali che hanno riacceso l’interesse di un grande club italiano, portando il suo nome nuovamente sotto i riflettori di Viale della Liberazione.
A poche ore dalla firma d’autore contro la Germania, il nome di Dan Ndoye torna a gravitare prepotentemente nell’orbita di Viale della Liberazione. L’esterno elvetico, protagonista assoluto dell’ultimo successo in Coppa Italia con la maglia del Bologna, ha interrotto un digiuno realizzativo che si trascinava dallo scorso ottobre, lanciando un segnale inequivocabile al mercato internazionale. Mentre il suo presente al Nottingham Forest appare avvolto da una preoccupante impasse tecnica, la Beneamata osserva con attenzione l’evoluzione di un profilo che sposa perfettamente i parametri di duttilità richiesti da Chivu per il potenziamento delle corsie esterne. 🔗 Leggi su Forzainter.eu
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