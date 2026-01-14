Il calciomercato invernale dell’Inter si concentra su alcune questioni principali, tra cui il futuro di Davide Frattesi e l’eventuale arrivo di un nuovo esterno destro, con il nome di Dan Ndoye che torna a essere considerato. La società nerazzurra monitora attentamente le evoluzioni di queste trattative, valutando le opzioni più appropriate per rafforzare la rosa in vista del prosieguo della stagione.

Entra nel vivo la finestra di calciomercato invernale: l’ Inter ha bisogno di capire come si evolveranno un paio di situazione, ovvero il futuro di Davide Frattesi e il possibile innesto sulla destra, dove torna di moda il nome di Dan Ndoye. Il possibile incastro L’esterno svizzero, all’occasione impiegabile anche a L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - Calciomercato Inter, scambio Frattesi-Ndoye? La risposta del Nottingham Forest

Leggi anche: Calciomercato Inter, Ausilio torna su Ndoye: tentativo concreto, questa la posizione del Nottingham Forest

Leggi anche: Calciomercato Inter, Davide Frattesi piace al Nottingham Forest

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Sky – Nottingham vuole Frattesi: la risposta dell’Inter. E lo scambio con Ndoye…; Inter, il Galatasaray piomba su Frattesi: il giocatore apre al trasferimento; Marotta svela il mercato dell'Inter: dallo scambio con Inzaghi per Cancelo alle incognite Frattesi e Asllani; L’Inter e il calciomercato in uscita: per Frattesi c’è la fila ma non l’offerta giusta.

Calciomercato Juventus, Koopmeiners per Frattesi: scambio con l’Inter subito - Calciomercato Juventus, pronto lo scambio a gennaio tra Teun Koopmeiners e Davide Frattesi. calciomercato.it