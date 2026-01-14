L'Inter si mantiene attenta al calciomercato e, nell'ambito delle trattative per Frattesi con il Nottingham Forest, ha avanzato una richiesta di informazioni su Ndoye. Ausilio ha confermato un interesse concreto per il giocatore, sottolineando l'attenzione dei nerazzurri su questa possibile operazione. La trattativa, ancora in fase preliminare, potrebbe rappresentare un'opportunità per rafforzare la rosa a disposizione di Inzaghi.

Inter News 24 Calciomercato Inter, i nerazzurri, nell’ambito dei dialoghi per Frattesi col Nottingham Forest, hanno chiesto informazioni su Ndoye. Nelle ultime ore, il nome di Dan Ndoye è tornato a gravitare prepotentemente nell’orbita dell’Inter. Durante i sondaggi del Nottingham Forest per Davide Frattesi, il DS nerazzurro Piero Ausilio ha provato a inserire lo svizzero nella trattativa, confermando un gradimento che risale ai tempi del Bologna. Tuttavia, la risposta degli inglesi è stata un secco “no”: Ndoye, arrivato in Premier l’estate scorsa per oltre 40 milioni di euro, è considerato incedibile. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Calciomercato Inter, Ausilio torna su Ndoye: tentativo concreto, questa la posizione del Nottingham Forest

Leggi anche: Calciomercato Inter LIVE: Ausilio spinge per la coppia Tourè e Vicario! La posizione del Verona su Giovane

Leggi anche: Tentativo per Ndoye: il Nottingham chiude con un no

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Il mercato dell'Inter a gennaio? Un buon giocatore, un campione e... una lunga serie di flop; Luis Henrique non basta, l’Inter prende un esterno: Ausilio ha 2 jolly. Tra le occasioni…; Inter, cosa può succedere con Cancelo: perché il giocatore potrebbe tornare a Milano; Graziani si rivolge a Marotta e Ausilio: Andate a prendere questo giocatore! E' un'occasione straordinaria.

Mercato, proposti diversi esterni ad Ausilio: due nomi. Ecco il profilo ricercato dall’Inter - L'Inter è sempre attenta alle possibili occasioni in questo mercato invernale. msn.com