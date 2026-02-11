Inter-Juve è derby per Vicario | sfida di mercato per il dopo-Sommer

L’Inter e la Juventus sono già in campo anche sul mercato per Guglielmo Vicario. Le due società stanno facendo pressing sul portiere, che potrebbe essere il colpo in porta per il dopo-Sommer. La sfida tra le due squadre non si ferma a San Siro, ma continua con scontri tra dirigenti alla ricerca dell’accordo migliore.

Il duello tra Inter e Juventus non si esaurirà sul prato di San Siro nella serata di San Valentino. Mentre le due squadre si preparano al big match di campionato, le rispettive dirigenze hanno aperto una sfida parallela sul calciomercato per assicurarsi Guglielmo Vicario. Il portiere del Tottenham, protagonista di un’ascesa costante in Premier League, è diventato l’obiettivo numero uno per blindare le porte delle due big italiane in vista della prossima stagione. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, l’Inter si muove da tempo sull’estremo difensore azzurro. Il club nerazzurro ha individuato in Vicario l’erede ideale di Yann Sommer: lo svizzero è infatti in scadenza di contratto e il suo addio a giugno appare ormai scontato. 🔗 Leggi su Serieagoal.it © Serieagoal.it - Inter-Juve, è derby per Vicario: sfida di mercato per il dopo-Sommer Approfondimenti su Inter Juve Calciomercato Inter, Ausilio pazzo di Vicario! Dalla sfida con la Juve alle due principali alternative: tutto sul dopo Sommer Dopo aver sfidato la Juventus, l’Inter punta forte su Guglielmo Vicario come nuovo portiere. Mercato Inter, chi per il dopo Sommer? Vicario in pole, ma ci sono altri due nomi: ecco quali Il mercato dell'Inter per il ruolo di portiere dopo Sommer è ancora aperto. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Serie A - Derby d’Italia sul mercato, l’obiettivo è Vicario Ultime notizie su Inter Juve Argomenti discussi: San Valentino sportivo: dove vedere Inter-Juve e Olimpiadi se preferisci il divano alla cena romantica; Verso Inter-Juve: i diffidati che rischiano di saltare il derby d'Italia; Inter-Juventus, un Derby d'Italia a distanza siderale: bianconeri a -12, stavolta non sarà uno scontro diretto; Il Derby d’Italia inizia da oggi su Juventus Play!. Derby d’Italia non solo in campionato ma anche sul mercato: sfida Juve-Inter per un portiere italianoScopri il futuro del calcio italiano tra i pali: Guglielmo Vicario. Il portiere del Tottenham è al centro dell'interesse di Inter e Juventus. Chi vincerà la sfida per il suo ingaggio? calciomercato24.com Inter-Juventus non è solo campo: McKennie, il derby si gioca anche sul mercatoInter-Juventus non è solo campo: McKennie, il derby si gioca anche sul mercato Inter-Juventus, sabato sera a San Siro, significa Lautaro contro Yildiz, Thuram contro Thuram. Ma il ... tuttojuve.com Verso #InterJuve Le ultime su #Conceicao x.com Questo secondo giallo non dato è scandaloso. Siamo ai livelli di Pjanic in Inter-Juve del 2018 - facebook.com facebook

