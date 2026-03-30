Inter svolta Chivu | addio al 3-5-2 nasce la versione 4-2-3-1

L’Inter di Cristian Chivu si prepara a cambiare sistema di gioco, passando dal 3-5-2 a una formazione 4-2-3-1. La squadra, attualmente al primo posto nel campionato di Serie A e in semifinale di Coppa Italia, sta pianificando questa modifica tattica senza influenze esterne, puntando a una svolta strategica per le prossime partite.

Rivoluzione copernicana all’orizzonte per l’ Inter di Cristian Chivu: il primato in Serie A e la semifinale di Coppa Italia non frenano la programmazione di un futuro che profuma di rottura tattica. Secondo le ultime indiscrezioni trapelate da Appiano Gentile, il tecnico rumeno è pronto a pensionare definitivamente il 3-5-2 di marca inzaghiana per abbracciare la difesa a quattro, modulo già caldeggiato la scorsa estate e ora diventato necessità fisiologica. Il summit imminente tra allenatore, dirigenza e proprietà sancirà il passaggio al 4-2-3-1, un sistema volto a modernizzare l’assetto nerazzurro in vista dell’annunciato ricambio generazionale. 🔗 Leggi su Serieagoal.it

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