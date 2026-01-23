Neres purtroppo tutto come previsto si va verso l’operazione alla caviglia La domanda è | perché è tornato in campo contro il Parma?

David Neres si avvia verso un intervento alla caviglia, come già previsto. La decisione segue il consulto con uno specialista a Londra, concluso ieri sera, e rappresenta l’ultima opzione per il calciatore. La sua presenza in campo contro il Parma, nonostante i dubbi, ha suscitato domande sulla reale condizione fisica e sulle scelte del tecnico. La situazione resta in evoluzione, con l’attenzione rivolta alle prossime settimane.

David Neres va verso l’operazione alla caviglia. La notizia – anticipata ieri dal Napolista – non è ancora ufficiale mai sempre più vicina dopo il consulto che l’esterno brasiliano ha tenuto con con uno specialista a Londra dal quale è rientrato nella tarda serata di ieri. A questo punto la domanda è: perché è tornato in campo contro il Parma? L’infortunio di Neres. Scrive la Gazzetta dello Sport: “L’ex Ajax e Benfica si era infortunato lo scorso 4 gennaio, durante la gara vinta in casa della Lazio, rimediando una torsione innaturale della caviglia a causa di una buca sul campo. Dieci giorni dopo, d’accordo con lo staff medico, Conte aveva convocato Neres per il recupero contro il Parma e lo aveva inserito al 14? della ripresa, ma Neres era uscito dopo 32 appena minuti per il riacutizzarsi del dolore”. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

