Inter-Arsenal notte Champions a San Siro | punti pesanti in palio

L’Inter affronta l’Arsenal nella settima giornata di Champions League, in un incontro che rappresenta un momento importante per entrambe le squadre. La partita si disputa a San Siro e offre l’opportunità di ottenere punti fondamentali in una fase cruciale del torneo. Un impegno che richiede attenzione e determinazione, per mantenere vive le speranze di qualificazione.

L’Inter torna a respirare aria di Champions League e lo fa in una notte da misurazione vera: a San Siro arriva l’Arsenal per la settima giornata della fase campionato. I nerazzurri cercano punti pesanti per restare stabilmente tra le prime otto, i Gunners puntano a blindare il primo posto dopo sei vittorie consecutive. Fischio d’inizio domani sera, con in palio molto più di tre punti. Inter, emergenza mirata e scelte obbligate. Per Inter la vigilia è segnata da assenze pesanti. Cristian Chivu dovrà fare a meno di Dumfries e Calhanoglu, due pedine centrali nello scacchiere nerazzurro. In mezzo al campo toccherà a Sucic garantire equilibrio, con Zielinski e Barella chiamati ad alternarsi nella gestione del gioco e dei tempi della partita. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

Inter-Arsenal, notte Champions a San Siro: orario e dove vederla

L’Inter ospita l’Arsenal a San Siro nella settima giornata di Champions League. La partita rappresenta un importante impegno per entrambe le squadre nel gruppo. Di seguito, orario e modalità di visione dell’incontro, che si svolgerà in una cornice di grande prestigio europeo.

