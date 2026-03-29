L'Inter Roma si presenta con un nuovo problema in vista della partita di Pasqua contro i nerazzurri di Cristian Chivu. La squadra ha subito l’ulteriore perdita di Wesley, che si è fermato a causa di un infortunio. La situazione rappresenta un’ulteriore difficoltà per l’allenatore, che deve fare i conti con assenze importanti in un momento cruciale della stagione.

Inter News 24 Inter Roma, ennesima tegola pesantissima per i giallorossi in vista del match di Pasqua contro i nerazzurri di Cristian Chivu. Non c’è pace per la Roma di Gian Piero Gasperini in vista del big match contro l’ Inter. L’ultima sosta per le nazionali ha restituito una situazione clinica pesantissima, con l’infortunio di Wesley che rappresenta l’ennesima mazzata per i piani tattici dei giallorossi. L’esterno brasiliano, durante l’amichevole contro la Francia, ha riportato una lesione alla coscia che lo terrà lontano dai campi per un periodo stimato tra le due e le quattro settimane. Per i nerazzurri, la trasferta dell’Olimpico resta un passaggio chiave per la corsa al titolo, ma la Roma dovrà affrontarla senza uno dei suoi motori principali. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Inter Roma, emergenza totale per Gasperini: si ferma anche Wesley

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