Inter Roma Gasperini può esultare | rientro importante per i giallorossi! I tifosi interisti non hanno bei ricordi
In vista della prossima partita, un allenatore ha riabbracciato un calciatore chiave durante gli allenamenti. La possibile presenza in campo è prevista per il 5 aprile, dopo un periodo di assenza. I tifosi avversari ricordano con fastidio i precedenti incontri tra le due squadre. La notizia riguarda la ripresa di un elemento fondamentale per la formazione, che potrebbe contribuire alla strategia della squadra.
Inter News 24 Inter Roma, Gian Piero Gasperini ritrova in allenamento un giocatore importante, potrebbe recuperare per il 5 aprile. Arriva una notizia da non sottovalutare: Matías Soulé è tornato ad allenarsi in gruppo dopo oltre un mese di stop. L’attaccante argentino potrebbe essere a disposizione di Gian Piero Gasperini per Inter-Roma, gara in programma il giorno di Pasqua (5 aprile) alle ore 20:45. Un rientro pesante per i giallorossi, ma soprattutto un nome che riporta alla mente dei tifosi interisti brutti ricordi. Il suo gol nella gara di San Siro dello scorso anno è pesato nella corsa Scudetto. Infatti la sconfitta contro la formazione allora guidata da Claudio Ranieri permise al Napoli di Antonio Conte di andare momentaneamente a +3. 🔗 Leggi su Internews24.com
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