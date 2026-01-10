Inter Napoli Chivu con le idee chiare per il big match di San Siro Le ultime

Cristian Chivu ha le idee chiare per il prossimo impegno di Inter Napoli a San Siro. L’allenatore si prepara a schierare la formazione migliore, concentrandosi su strategie e giocatori chiave. Segui tutte le ultime notizie sul club nerazzurro e le novità in vista di questa importante sfida, che potrebbe influenzare la classifica di Serie A. Restate aggiornati per approfondimenti e analisi sul match e sulle scelte della squadra.

Inter News 24 Inter Napoli, Chivu si affida ai suoi migliori 11 per il big match. Segui tutte le ultimissime sul club nerazzurro. Il campionato di Serie A vive un momento di svolta cruciale. Dopo il successo ottenuto contro il Parma e i contemporanei passi falsi delle inseguitrici — con il Napoli fermato a Verona e il Milan bloccato dal Genoa — l ‘Inter ha l’occasione d’oro per l’allungo decisivo. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il tecnico dei nerazzurri ha già delineato la strategia per l’imminente scontro diretto. Il ritorno dell’undici titolare di Cristian Chivu. Per affrontare la corazzata partenopea, Cristian Chivu, attuale allenatore dell’Inter ed ex colonna della difesa rumena, è intenzionato a riproporre la formazione “tipo” che ha già schiantato Atalanta e Bologna. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Inter Napoli, Chivu con le idee chiare per il big match di San Siro. Le ultime Leggi anche: Chivu alla vigilia di Atletico Madrid Inter ha le idee chiare! Le ultime in vista del confronto con Diego Simeone Leggi anche: Mercato Inter, Chivu ha le idee chiare su quale sia il tipo di giocatore ideale per i nerazzurri! Le ultime Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Chivu ha già le idee chiare per la formazione di Inter-Napoli: dentro i titolarissimi, un ballottaggio; Inter, 10 punti recuperati al Napoli. Con Chivu un fattore nuovo rispetto al passato; Adani: “Inter la più forte, ma Chivu la sa allenare! Napoli? Per me è 51-49 per…”; Si: “Inter, ecco il vero giocatore simbolo della rivoluzione silenziosa di Chivu”. Gazzetta dello Sport: “Inter-Napoli, Conte contro Chivu: stili opposti al tavolo scudetto” - Napoli, difficilmente Antonio Conte e Cristian Chivu si fermeranno a condividere riflessioni distese. napolipiu.com

GAZZETTA - Inter-Napoli, Chivu vuole superare il tabù degli scontri diretti, l'obiettivo nerazzurro - La Gazzetta dello Sport analizza la prossima attesissima sfida di campionato tra Inter e Napoli, soffermandosi in particolare sugli obiettivi di Cristian Chivu, tecnico dei nerazzurri: "Chivu tra le q ... napolimagazine.com

Inter, 10 punti recuperati al Napoli. Con Chivu un fattore nuovo rispetto al passato - L'Inter vince a Parma e trova la sesta vittoria consecutiva in campionato. fcinter1908.it

#Braglia: " #Chivu bravissimo nella gestione del gruppo. E su #InterNapoli credo che..." x.com

Paolillo: “Ora i punti pesano davvero” La vigilia di Inter-Napoli si carica di significati che vanno oltre i novanta minuti. Ernesto Paolillo, ex dirigente dell’Inter, legge così il momento del campionato intervenendo a Il Bar di Tuttonapoli su Radio Tutto Napoli. “Ci s - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.