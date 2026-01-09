Inter Napoli Barella e Zielinski pronti a tornare a centrocampo Chivu non ha dubbi

Barella e Zielinski sono pronti a rientrare a centrocampo per la sfida tra Inter e Napoli, dopo aver utilizzato il turnover nella partita contro Parma. Chivu ha confermato la loro disponibilità, offrendo all’allenatore ulteriori opzioni nel reparto mediano. La loro presenza sarà determinante per l’equilibrio e la qualità del gioco di entrambe le squadre.

Inter News 24 Inter Napoli, Barella e Zielinski pronti a tornare a centrocampo dopo il turnover di Parma. Le ultime sui nerazzurri. Dopo l’importante e convincente vittoria ottenuta sul campo del Parma, l’atmosfera in casa nerazzurra è di massima concentrazione. Il quartier generale di Appiano Gentile è in fermento per preparare nei minimi dettagli la supersfida contro il Napoli, un incontro che potrebbe ridefinire le gerarchie dell’alta classifica. La gestione della rosa sta diventando il fattore determinante per la Beneamata, impegnata in un calendario fittissimo che non ammette passi falsi. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Inter Napoli, Barella e Zielinski pronti a tornare a centrocampo. Chivu non ha dubbi Leggi anche: Inter Como, Chivu ha dubbi sulla fascia destra. E a centrocampo… Leggi anche: Probabili formazioni Inter Milan, Zielinski mette la freccia: il polacco in vantaggio su Sucic? Chivu non ha ancora sciolto i suoi dubbi La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Zielinski 8, Barella 5.5: i voti dei giocatori dell'Inter contro il Bologna; Inter e Lautaro devastanti: comodo tris al Bologna, Chivu torna in testa; Serie A. Inter-Bologna 3-1: i nerazzurri tornano in vetta. Milan e Napoli inseguono - Inter-Bologna 3-1, la sintesi della partita (Video); Inter-Napoli Serie A, dove vedere il match in tv e streaming: l’orario, le probabili formazioni, le ultime notizie. Inter-Napoli: probabili formazioni, orario, dove vederla (tv e streaming), arbitro e classifica Serie A - Dopo la vittoria convincente col Lecce, la Roma torna all'Olimpico per la prima giornata di ritorno e sfida il Sassuolo di Fabio Grosso. msn.com

Sky – Inter-Napoli, un dubbio per Chivu e quattro ‘ritorni’: la probabile - L'allenatore prepara la sfida alla squadra che nella gara di andata ha vinto e aveva sollevato tanti dubbi attorno alla squadra nerazzurra. msn.com

Sky – Inter, allenamento in corso in vista del Napoli: le ultime. Pochi dubbi sulla formazione - L'Inter di Chivu si allena in vista della sfida contro la formazione di Conte che può valere l'allungo in classifica ... msn.com

Inter-Napoli, designato Doveri: arbitrerà lui il big match di San Siro È Daniele Daniele Doveri della sezione di Roma 1 l’arbitro scelto per Inter-Napoli, sfida valida per la 20ª giornata di Serie A in programma domenica sera alle 20.45 allo stadio Meazza di San - facebook.com facebook

Sarà Daniele Doveri a tenere in mano il fischietto di Inter-Napoli, il piatto forte della 20ª giornata di Serie A, in programma domenica 11 gennaio alle 20.45 a San Siro. Per il match del Meazza la designazione non passa inosservata: è un arbitro di esperienza, x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.