Inter piano Koné | pronti 40 milioni Tremano Barella e Çalhano?lu

L’Inter ha messo sul tavolo 40 milioni di euro per acquistare Manu Koné, nel tentativo di rinforzare il centrocampo in vista della stagione 20262027. La società sta accelerando le trattative e potrebbe influenzare le scelte dei calciatori attuali, in particolare Barella e Çalhanoglu, che potrebbero trovarsi in bilico rispetto alle nuove strategie di mercato.

L’ Inter di Oaktree rompe gli indugi per il restyling del centrocampo 20262027 e punta tutto su Manu Koné. S econdo quanto filtrato da SoloLaRoma.it, il mediano francese della Roma è il target prioritario per inaugurare una rivoluzione tecnica che non risparmierà i senatori. Il piano della Beneamata è drastico: con l’addio di Henrikh Mkhitaryan a parametro zero ormai certificato, la dirigenza nerazzurra valuta seriamente la cessione di almeno uno tra Nicolò Barella e Hakan Çalhano?lu. Le partenze eccellenti servirebbero a finanziare l’assalto al gioiello giallorosso, garantendo quella freschezza atletica e dinamismo richiesti per il nuovo ciclo internazionale. 🔗 Leggi su Forzainter.eu © Forzainter.eu - Inter, piano Koné: pronti 40 milioni. Tremano Barella e Çalhano?lu Articoli correlati Leggi anche: Inter, Barella e Calhanoglu pronti per la Juve: l’annuncio di Chivu sui tempi di rientro Leggi anche: Inter, follia per Koné: pronti 50 milioni per il colpo Scudetto