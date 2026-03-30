Inter piano Koné | pronti 40 milioni Tremano Barella e Çalhano?lu

Da forzainter.eu 30 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Inter ha messo sul tavolo 40 milioni di euro per acquistare Manu Koné, nel tentativo di rinforzare il centrocampo in vista della stagione 20262027. La società sta accelerando le trattative e potrebbe influenzare le scelte dei calciatori attuali, in particolare Barella e Çalhanoglu, che potrebbero trovarsi in bilico rispetto alle nuove strategie di mercato.

L’ Inter di Oaktree rompe gli indugi per il restyling del centrocampo 20262027 e punta tutto su Manu Koné. S econdo quanto filtrato da SoloLaRoma.it, il mediano francese della Roma è il target prioritario per inaugurare una rivoluzione tecnica che non risparmierà i senatori. Il piano della Beneamata è drastico: con l’addio di Henrikh Mkhitaryan a parametro zero ormai certificato, la dirigenza nerazzurra valuta seriamente la cessione di almeno uno tra Nicolò Barella e Hakan Çalhano?lu. Le partenze eccellenti servirebbero a finanziare l’assalto al gioiello giallorosso, garantendo quella freschezza atletica e dinamismo richiesti per il nuovo ciclo internazionale. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

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