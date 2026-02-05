L’Inter si prepara a recuperare Barella e Calhanoglu. Chivu ha annunciato che i due centrocampisti resteranno in dubbio anche per la sfida contro il Juventus, preferendo non rischiarli in campionato, vista la partita difficile contro il Sassuolo. I tempi di rientro sono ancora da definire, ma l’obiettivo è averli disponibili prima delle partite decisive.

Il piano di rientro per i due perni della mediana interista è ormai tracciato. Dopo aver assistito dalla tribuna alla qualificazione in semifinale di Coppa Italia, i due centrocampisti non saranno rischiati nel prossimo impegno di campionato contro il Sassuolo, gara storicamente complessa per i colori nerazzurri. L’obiettivo dichiarato è la piena disponibilità per il big match contro la Juventus, snodo cruciale della stagione che precederà l’impegnativo doppio confronto nei playoff di Champions League. A fare chiarezza sulla situazione clinica e tecnica è stato direttamente l’allenatore nerazzurro: «Per quanto ne so io, Barella e Calhanoglu rientreranno in gruppo dopo la trasferta contro il Sassuolo», ha spiegato Chivu, fissando di fatto il semaforo verde per la prossima settimana di allenamenti ad Appiano Gentile. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

© Forzainter.eu - Inter, Barella e Calhanoglu pronti per la Juve: l’annuncio di Chivu sui tempi di rientro

Le condizioni di Calhanoglu e Barella migliorano, e Chivu spera di poterli schierare contro la Juventus.

L’Inter si prepara alla sfida con Bologna, con Chivu che ha annunciato Calhanoglu tra i protagonisti.

