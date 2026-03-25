L’Inter sta pianificando un investimento significativo per rafforzare la rosa in vista della prossima stagione. Secondo fonti vicine al club, sono stati pronti circa 50 milioni di euro per l’acquisto di un centrocampista francese, che dovrebbe rappresentare il principale rinforzo nel mercato estivo. La società ha deciso di puntare su questa operazione per migliorare le proprie chance di conquista dello scudetto.

Testata Giornalistica Aut. Trib. Roma n° 19818 del 06122018Direttore Responsabile: Emanuele De Scisciolo Oaktree pianifica la rivoluzione: il francese della Roma è l'erede di Hakimi come investimento record. L’Inter di Oaktree prepara il colpo del lustro: Manu Koné è l’obiettivo designato per una rivoluzione estiva che segnerà il definitivo distacco dall’era cinese. La dirigenza nerazzurra, in totale simbiosi con Cristian Chivu, ha rotto gli indugi: per il “centurione” della Roma è pronto un investimento che potrebbe sfondare il muro dei 50 milioni di euro. Un’operazione di questa portata non si vedeva ad Appiano Gentile dal 2020, anno... 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Inter, follia per Koné: pronti 50 milioni per il colpo Scudetto

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