Inter missione Vicario | il piano nerazzurro per il dopo-Sommer

Nella giornata odierna, i corridoi della sede di Viale della Liberazione sono stati attraversati da un’intensa attività legata alla strategia della squadra. La società sta lavorando a un piano per sostituire il portiere Sommer, cercando di ridefinire le posizioni tra i giocatori. La situazione sembra indicare un tentativo di riorganizzazione, con incontri e confronti in corso tra i dirigenti.

Nella mattinata di oggi, i corridoi della sede di Viale della Liberazione riflettono un’attività febbrile volta a ridisegnare gerarchie che parevano consolidate. A poche ore dalle indiscrezioni sul mercato estivo, l’ Inter si prepara a una mutazione profonda nel reparto portieri, innescata dalla probabile partenza di Josep Martinez e dalle nubi che si addensano sul destino di Yann Sommer. Il portiere elvetico, protagonista del ventesimo scudetto, vive una congiuntura di carriera sospesa tra il rinnovo annuale e un suggestivo ritorno in patria, con il Basilea in forte pressing per riportarlo in Svizzera. In questo scenario di incertezza, la dirigenza nerazzurra ha individuato in Guglielmo Vicario il profilo d’élite per garantire continuità e internazionalità al progetto tattico di Simone Inzaghi. 🔗 Leggi su Forzainter.eu © Forzainter.eu - Inter, missione Vicario: il piano nerazzurro per il dopo-Sommer Articoli correlati Vicario Inter, pronto l’assalto nerazzurro al portiere del Tottenham per il dopo Sommer. Tutti i dettagliVicario Inter, pronto l’assalto nerazzurro al portiere del Tottenham per il dopo Sommer. Leggi anche: Inter, missione Vicario: è lui il prescelto per il dopo-Sommer Una raccolta di contenuti su Inter missione Vicario il piano... Temi più discussi: Inter in missione a Londra per Vicario: il dopo Sommer entra nel vivo; Juve, Inter in pressing su Vicario: la missione di Ausilio a Londra; Inter, blitz per Vicario. Ausilio è stato a Londra: servono 20 milioni per convincere il Tottenham; L'Inter a caccia del dopo Sommer, Ausilio vola a Londra per Vicario: da Carnesecchi e Lunin a Caprile, le alternative al portiere del Tottenham. Missione a Londra: Ausilio accelera per Vicario, l’Inter vuole chiudereIl calciomercato Inter entra nel vivo: il nome caldo delle ultime ore è quello di Guglielmo Vicario. Non si tratta di un semplice sondaggio. europacalcio.it Juve, Inter in pressing su Vicario: la missione di Ausilio a LondraPer Sommer addio a fine stagione, l’italiano è il primo della lista: i nerazzurri lo volevano già per il dopo Onana. Tutte le mosse del ds e il suo vice Baccin ... tuttosport.com La decisione in casa Inter https://mdst.it/4uV1Epv #SportMediaset - facebook.com facebook Bastoni Calhanoglu Bisseck Chi vincerà l'Inter Legend Quiz Scopriamolo insieme @play_eFootball x.com