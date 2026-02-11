L’Inter ha scelto Guglielmo Vicario come nuovo portiere dopo Sommer. La società ha deciso di chiudere rapidamente la trattativa e puntare sul giocatore dell’Empoli, che prenderà il posto del tedesco ormai in partenza. La decisione è stata confermata anche dalla Gazzetta dello Sport.

L’ Inter ha rotto gli indugi per la successione tra i pali. Secondo quanto emerge dalle ultime indiscrezioni di mercato, confermate anche dalla Gazzetta dello Sport, Guglielmo Vicario è diventato il prescelto assoluto della dirigenza nerazzurra per raccogliere l’eredità di Yann Sommer. Il portiere svizzero, il cui ciclo a Milano sembra destinato a concludersi a giugno 2026, lascerà un vuoto che il club intende colmare con un profilo di assoluta affidabilità e respiro internazionale. Il gradimento di Giuseppe Marotta e Piero Ausilio per l’estremo difensore friulano non è una novità, ma un corteggiamento che dura da anni. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

© Forzainter.eu - Inter, missione Vicario: è lui il prescelto per il dopo-Sommer

Approfondimenti su Inter MissioneVicario

L'Inter punta con decisione su Guglielmo Vicario come possibile sostituto di Sommer.

I vertici dell’Inter hanno scelto Guglielmo Vicario come nuovo portiere, designandolo come l’erede di Yann Sommer.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Inter MissioneVicario

Argomenti discussi: Sommer: Nelle prossime settimane discuterò con l'Inter il mio futuro. Vicario il grande obiettivo.

Ultimi aggiornamenti: 11 feb 2026, 09:42Di Gregorio è apprezzato, ma non è considerato più inamovibile e non mancano corteggiatori inglesi. Potrebbe partire anche Mattia Perin, per provare a giocare con più continuità, e per questo la Juve ... calciomercato.com

Calciomercato Inter, per Sommer è l'ora dell'addio. Il sogno è VicarioSe prima c'erano dei tentennamenti sul futuro di Sommer, dopo la partita con il Pisa appare oramai tutto deciso. Il suo contratto scadrà il. tuttomercatoweb.com

Lecce- Udinese - Pisa - Cremonese - Sassuolo Dopo il pareggio col Napoli, l’Inter aveva un ciclo di cinque gare sulla carta piu semplici per poter allungare sulle altre. Missione compiuta: 5 vittorie su 5, 15 gol fatti e 2 subiti. Sabato arriverà la Juve a San Siro e - facebook.com facebook

#Lautaro insaziabile di gol e record La nuova missione per il capitano dell' #Inter contro la #Juve x.com