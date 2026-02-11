Inter missione Vicario | è lui il prescelto per il dopo-Sommer

L’Inter ha scelto Guglielmo Vicario come nuovo portiere dopo Sommer. La società ha deciso di chiudere rapidamente la trattativa e puntare sul giocatore dell’Empoli, che prenderà il posto del tedesco ormai in partenza. La decisione è stata confermata anche dalla Gazzetta dello Sport.

L’ Inter ha rotto gli indugi per la successione tra i pali. Secondo quanto emerge dalle ultime indiscrezioni di mercato, confermate anche dalla Gazzetta dello Sport, Guglielmo Vicario è diventato il prescelto assoluto della dirigenza nerazzurra per raccogliere l’eredità di Yann Sommer. Il portiere svizzero, il cui ciclo a Milano sembra destinato a concludersi a giugno 2026, lascerà un vuoto che il club intende colmare con un profilo di assoluta affidabilità e respiro internazionale. Il gradimento di Giuseppe Marotta e Piero Ausilio per l’estremo difensore friulano non è una novità, ma un corteggiamento che dura da anni. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

