Inter il consiglio di Tardelli a Barella | Bisogna giocare semplice

Un ex calciatore, campione del mondo nel 1982, ha condiviso un consiglio con un centrocampista di una squadra di Serie A, suggerendogli di adottare un gioco più diretto e senza complicazioni. L’ex atleta ha anche allenato la nazionale Under-21, portando a casa un titolo europeo nel 2000. La conversazione si è svolta in un contesto legato al calcio e alle strategie di gioco.

Da calciatore con la maglia della Nazionale ha vinto il Mondiale 1982 andando a segno in finale. Da selezionatore dell’Under-21 ha invece conquistato l’Europeo di categoria nel 2000. Decisamente da dimenticare, invece, la sua esperienza sulla panchina dell’Inter (stagione 200001): intervistato dalla Gazzetta dello Sport Marco Tardelli ha però dato Classe 1988, dalla ridente terra di Romagna, cresce a piadina e pallone. Laurea breve - anzi brevissima - in Economia, con tesi sul marketing applicato al calcio. Piedi di legno, cuore di stagno: uno stopper degli anni '60 che si ritrova nel dilettantistico mondo pedatorio del duemila. Più cartellini che presenze, al tiki-taka ha sempre preferito il tiki-tackle. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

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