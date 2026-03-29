Un ex centrocampista ha commentato le sue esperienze con la nazionale, affermando di non essere mai stato al massimo durante il suo periodo in azzurro, paragonando la situazione a quella attuale di un calciatore in forza a una squadra di club. Ha ricordato un consiglio ricevuto dall'allora ct, mentre un altro ex giocatore ha espresso apprezzamento per la squadra di oggi, ritenendo che il centrocampista di proprietà di un club di Milano meriterebbe una pausa di un mese.

"Barella giù di questi tempi? Non si può mica essere sempre al massimo. Ci sono stagioni o momenti più difficili. Succedeva anche a me. Stanchezza fisica e mentale, altre motivazioni, e non sempre sai il perché. Tre mesi negativi, però, non cambiano una carriera. Devi soltanto avere pazienza e ricordare quello che mi disse Bearzot in Argentina". Marco Tardelli si è spesso rivisto in Nicolò Barella, mezzala d’incursione instancabile, generosa e con il piacere del gol. Negli ultimi mesi l’azzurro non è parso al top, però i segnali da Bergamo sono stati positivi. E se anche lui volesse ascoltare Bearzot. Cosa era successo con il ct? "Non lo dimenticherò mai. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Tardelli: "Anch'io in azzurro non ero al massimo, come Barella adesso. Poi Bearzot mi disse..."

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