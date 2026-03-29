Tardelli consiglia | Barella faccia le cose semplici l’Inter gli dia una vacanza! Una volta dissi a Gattuso che era fuori di testa
Marco Tardelli, ex centrocampista di Juventus e Nazionale, ha commentato le recenti prestazioni di Barella, consigliandogli di concentrarsi sulle soluzioni più semplici in campo. Ha anche suggerito che l’Inter dovrebbe concedergli un periodo di riposo. In passato, Tardelli aveva espresso opinioni sul comportamento di altri calciatori, tra cui Gattuso, definendolo “fuori di testa” durante una conversazione privata.
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