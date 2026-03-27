L’Inter sta pianificando un cambiamento nel reparto offensivo in vista della prossima sessione di mercato estiva. Il club ha ricevuto un’offerta di 65 milioni di euro dal Newcastle United per l’attaccante francese, il cui futuro nel team nerazzurro sembra ormai difficile da confermare. I dirigenti si stanno concentrando sui giocatori già presenti in rosa e sulle strategie di rafforzamento.

L’attacco dell’ Inter si prepara a un restyling strategico in vista della sessione estiva 2026: mentre i vertici di Viale della Liberazione blindano i punti fermi del progetto, il futuro di Marcus Thuram appare sempre più lontano da Milano. Nonostante la fiducia tecnica di Cristian Chivu, subentrato a Simone Inzaghi sulla panchina nerazzurra, il rendimento altalenante del francese — fatta eccezione per il convincente avvio di campionato — ha spinto la dirigenza a valutazioni drastiche. Con un contributo offensivo giudicato insufficiente e una “cattiveria agonistica” latitante nei momenti chiave, il numero 9 è passato dallo status di risorsa a quello di sacrificabile eccellente per finanziare il mercato in entrata. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

© Forzainter.eu - Inter, rivoluzione attacco: il Newcastle offre 65 milioni per Thuram

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