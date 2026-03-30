L’Inter ha raggiunto un accordo con il Barcellona per la cessione di Alessandro Bastoni, valutata circa 80 milioni di euro. L’intesa prevede che il difensore lasci la squadra meneghina, mentre il club catalano conferma l’intenzione di perfezionare l’acquisto. La trattativa si inquadra in un’operazione che coinvolge anche il trasferimento di fondi tra le due società, con l’obiettivo di rispettare le esigenze economiche di entrambe.

L’asse Milano-Barcellona si infiamma: Alessandro Bastoni è pronto al grande salto verso la Catalogna, ma solo a condizioni che blindino il futuro finanziario dell’ Inter. Il difensore della Nazionale, colonna portante della retroguardia nerazzurra da sette stagioni, ha aperto al trasferimento in blaugrana, identificando nel club di Laporta l’opportunità irripetibile della carriera. Nonostante le speculazioni su una presunta “fuga”, la realtà descrive un addio all’insegna della riconoscenza: l’entourage del calciatore ha già raggiunto un’intesa di massima con i catalani, ma Bastoni è stato categorico: l’operazione andrà in porto esclusivamente se nelle casse dell’Inter arriverà una cifra record compresa tra i 70 e gli 80 milioni di euro. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

© Forzainter.eu - Inter, Bastoni-Barcellona: patto per l’addio da 80 milioni di euro

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