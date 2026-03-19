Stankovic Inter c’è la decisione definitiva sul riscatto in estate | e occhio al ruolo che Chivu vorrebbe ritagliargli!

L’Inter ha comunicato la decisione definitiva sul riscat di Aleksandar Stankovic, centrocampista classe 2005, per la prossima estate. La società ha stabilito quale sarà il suo percorso contrattuale, mentre nel frattempo Chivu ha espresso interesse nel definirgli un ruolo specifico all’interno della rosa. La questione riguarda quindi sia la conferma del giocatore sia le sue future possibilità di impiego.

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