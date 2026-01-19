Inter Arsenal | la notte della verità per Lautaro Martinez e il primato di Chivu C’è un obiettivo da centrare
Stasera l’Inter affronta l’Arsenal in una sfida decisiva per la qualificazione, con Chivu alla ricerca di un risultato che possa evitare i play-off. Lautaro Martinez, in campo, punta a confermare il suo valore e contribuire alla conquista di un obiettivo importante. La partita rappresenta un momento cruciale per la squadra di Inzaghi, che desidera mantenere il primato e affrontare le sfide future con maggiore fiducia.
Inter News 24 Inter Arsenal, Chivu cerca l’impresa contro la squadra di Arteta per evitare l’incubo play-off. Il tecnico spera nel miglior Lautaro Martinez. A un anno di distanza dall’ultimo incrocio, San Siro torna a ospitare la sfida tra le due attuali regine del calcio europeo: l’ Inter capolista della Serie A e l’ Arsenal dominatore della Premier League. Con il ricordo del rigore di Calhanoglu ancora vivo — l’unico neo nel cammino dei Gunners in questa nuova Champions — i nerazzurri cercano l’impresa per blindare l’accesso diretto agli ottavi ed evitare le forche caudine dei playoff. Inter Arsenal, la sfida tra titani: Chivu sfida Arteta. 🔗 Leggi su Internews24.com
Leggi anche: Chivu vuota il sacco: la verità su Lautaro Martinez
Leggi anche: Ultimissime Inter LIVE: vittoria con la Lazio e primato in classifica, Lautaro da record e il retroscena sul confronto avuto tra Chivu e la squadra
Champions, l'Inter fa le prove per l'Arsenal: una vittoria che vale oro, ecco quanto incasserebbe - 4 punti nelle prossime due gare: l'accesso diretto agli ottavi farebbe guadgnare una bella cifra alla squadra di Chivu ... tuttosport.com
Attenta Inter, l'Arsenal sui corner è un pericolo: l'analisi allo Sky Tech #SkySport #SkyUCL #ChampionsLeague x.com
IL PIANO ANTI-#ARSENAL L’#INTER SI AFFIDA A #LAUTARO #Buongiorno #interisti #LaGazzettadelloSport #lunedi #19gennaio - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.