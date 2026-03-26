Infortunati Inter il programma per Lautaro Martinez e Mkhitaryan in vista del big match contro la Roma

Lautaro Martinez e Mkhitaryan sono infortunati e stanno seguendo un programma di recupero. La squadra sta lavorando per prepararli in vista della prossima partita contro la Roma, un incontro considerato importante nel calendario della stagione. Entrambi i giocatori sono stati assenti nelle ultime sedute di allenamento, mentre il resto del gruppo si è concentrato sulla preparazione della sfida.

Inter News 24 Infortunati Inter, ecco il programma di recupero di Lautaro Martinez e Mkhitaryan in vista della sfida cruciale contro la Roma. L’Inter è tornata a correre ad Appiano Gentile per preparare la volata finale di una stagione che vede i nerazzurri ancora in corsa per due obiettivi prestigiosi. La ripresa degli allenamenti, sotto lo sguardo attento di Cristian Chivu, è avvenuta in un clima di festa per il sessantanovesimo compleanno del presidente Beppe Marotta, omaggiato da tutta la squadra a margine della seduta. Tuttavia, l’attenzione resta altissima sull’infermeria, da dove arrivano segnali di speranza in vista del big match contro la Roma, in programma il 5 aprile a San Siro. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Infortunati Inter, il programma per Lautaro Martinez e Mkhitaryan in vista del big match contro la Roma Articoli correlati Infortunati Inter, il punto in vista della sfida contro la Fiorentina: cautela per Lautaro Martinez, novità per Calhanoglu e non solo…di Redazione Inter News 24Infortunati Inter, il punto in vista della delicata sfida contro la Fiorentina: le novità su Lautaro, Calhanoglu e Akanji... Inter Juve, Lautaro Martinez vuole sbloccarsi nei big match in questa stagione: e i numeri contro i bianconeri sono negativi. Il datoPoku Juve: possibile duello di mercato con quella big di Serie A, ma i bianconeri si sono già mossi! Ultimissime Calciomercato Juve, dirigenza al... Tutti gli aggiornamenti su Infortunati Inter Temi più discussi: Indisponibili Serie A: infortunati e squalificati della 30ª giornata; Inter, Lautaro farà di tutto per giocare al Franchi: l’idea di Chivu e le ultime su Bastoni; Perché Bastoni e Lautaro non giocano Fiorentina-Inter: infortunio, scelta tecnica o squalifica? Sono in panchina? Il motivo dei forfait; Inter, verso la Fiorentina: recuperati quasi tutti, ecco chi resta ai box. Inter, chi recupera per la Fiorentina?: Il resoconto degli infortunatiIn casa Inter bisogna fare il resoconto degli infortunati in vista del match contro la Fiorentina, per cercare di ritrovare la vittoria che manca da tre partite consecutive. gonfialarete.com Infortunati Inter | Bastoni, Mkhitaryan, Calhanoglu, Lautaro: le novità verso la 30^ giornataFocus rivolto ai giocatori attualmente ai box tra le fila dei nerazzurri. Proprio nelle scorse ore è arrivato l’esito degli esami di Mkhitaryan: stop muscolare per l’armeno, che è già praticamente ... fantamaster.it Passione Inter. . Il punto sugli infortunati verso Fiorentina-Inter, le probabili formazioni, lo scudetto, calciomercato e non solo. Entra nel Club: https://6vkJh9.short.gy/ Avrai una community riservata, chat private, contenuti esclusivi e moltissimi altri bonus. Potra - facebook.com facebook #Inter fra campo e mercato Chi arriva e chi parte, novità dagli infortunati x.com