Instancabili operaie
Due operai sono state descritte come “due api su dei fiori d'arancia” in un breve commento che sottolinea la loro incessante attività. La frase richiama la loro presenza costante e il ruolo cruciale che svolgono nel ciclo naturale e nelle attività umane. La descrizione si focalizza sulla loro perseveranza e sulla loro importanza senza entrare in dettagli specifici o motivazioni.
ALEZIO - “Due api su dei fiori d'arancia, piccole, instancabili, ma soprattutto essenziali per la natura e per l'uomo”. Scatto e testo sono di un nostro lettore, Antonio Provenzano di Alezio. LeccePrima intende regalare questa rubrica ai suoi lettori. Si chiama "La foto del giorno" e scopo dell'iniziativa è pubblicare sul nostro giornale gli scatti che vorrete inviarci con una semplice e-mail all'indirizzo [email protected] Vi invitiamo pertanto a dare sfogo al vostro estro fotografico e a firmare per LeccePrima la "Foto del giorno". Ma sono gradite anche due righe di commento, se siete d'accordo: dove è stata scattata la fotografia, per esempio, quando e perché. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
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