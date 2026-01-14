Reggio Emilia, 14 gennaio 2026 – La notizia dell’allarme Inalca ha suscitato molta preoccupazione tra i 165 lavoratori coinvolti. Due operaie, in particolare, manifestano profonda preoccupazione, sottolineando come siano stati lasciati senza certezze. La situazione rimane delicata e in continua evoluzione, mentre i dipendenti attendono risposte chiare e concrete dall’azienda.

Reggio Emilia, 14 gennaio 2026 – “ Quando l’azienda ha dato l’annuncio ero là come Rsu Cgil: siamo rimasti tutti senza fiato. È stato uno choc. Parliamo di donne e uomini di tutte le età, con famiglie da mantenere, mutui da pagare. Ci sono anche colleghi con la 104, che faranno ancora più fatica a ricollocarsi, c’è una ragazza sordomuta che abita da sola.”. Rossella Cuomo ha 51 anni, vive a Reggio, ed è operaia dal 2001 nello stabilimento di via Due Canali di Inalca-Cremonini. Ha attraversato tutte le fasi della storia aziendale, da Unicarni a Unipeg, fino al 1° maggio 2016, quando il Gruppo Cremonini rilevò l’impianto dal fallimento. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Allarme Inalca, 165 lavoratori in bilico. La disperazione di due operaie: “Non possono cancellarci così”

