Allarme Inalca 165 lavoratori in bilico La disperazione di due operaie | Non possono cancellarci così
Reggio Emilia, 14 gennaio 2026 – La notizia dell’allarme Inalca ha suscitato molta preoccupazione tra i 165 lavoratori coinvolti. Due operaie, in particolare, manifestano profonda preoccupazione, sottolineando come siano stati lasciati senza certezze. La situazione rimane delicata e in continua evoluzione, mentre i dipendenti attendono risposte chiare e concrete dall’azienda.
Reggio Emilia, 14 gennaio 2026 – “ Quando l’azienda ha dato l’annuncio ero là come Rsu Cgil: siamo rimasti tutti senza fiato. È stato uno choc. Parliamo di donne e uomini di tutte le età, con famiglie da mantenere, mutui da pagare. Ci sono anche colleghi con la 104, che faranno ancora più fatica a ricollocarsi, c’è una ragazza sordomuta che abita da sola.”. Rossella Cuomo ha 51 anni, vive a Reggio, ed è operaia dal 2001 nello stabilimento di via Due Canali di Inalca-Cremonini. Ha attraversato tutte le fasi della storia aziendale, da Unicarni a Unipeg, fino al 1° maggio 2016, quando il Gruppo Cremonini rilevò l’impianto dal fallimento. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Leggi anche: Inalca, futuro nero: “Il Gruppo Cremonini ha annunciato il licenziamento dei 165 lavoratori del sito di Reggio”
Leggi anche: Inalca (Cremonini): 165 dipendenti rischiano il licenziamento dopo l’incendio nello stabilimento di carni
Allarme all'Inalca, a rischio 165 lavoratori dopo l'incendio; Inalca (Cremonini): 165 dipendenti rischiano il licenziamento dopo l’incendio nello stabilimento di…; Inalca, futuro nero: “Il Gruppo Cremonini ha annunciato il licenziamento dei 165 lavoratori del sito di Reggio”; Allarme all'Inalca, a rischio 165 lavoratori dopo l'incendio.
Allarme all'Inalca, a rischio 165 lavoratori dopo l'incendio - "Inalca ha annunciato un esubero di personale prossimo alla totalità dei dipendenti occupati (165, ndr) nell'ex sito produttivo di lavorazione carni di Reggio Emilia distrutto dall'incendio del febbra ... ansa.it
Inalca, futuro nero: “Il Gruppo Cremonini ha annunciato il licenziamento dei 165 lavoratori del sito di Reggio” - L’allarme dei sindacati sugli occupati dello stabilimento devastato dal maxi incendio di un anno fa: “Decisione di una gravità inaudita, hanno giocato sulla loro pelle. msn.com
Inalca (Cremonini): 165 dipendenti rischiano il licenziamento dopo l’incendio nello stabilimento di carni - È questo il destino che Inalca, azienda del gruppo Cremonini, ha in serbo per i 165 dipendenti impiegati nell’ex sito produttivo di lavorazione carni di Reggio Emilia, distr ... ilfattoquotidiano.it
Allarme all'Inalca, a rischio 165 lavoratori dopo l'incendio Reggio Emilia, Sos dei sindacati dopo l'annuncio del Gruppo Cremonini e-r.press/DbwSW #Lavoratori #Dopo #Rischio x.com
L’allarme dei sindacati sugli occupati dello stabilimento devastato dal maxi incendio di un anno fa: “Decisione di una gravità inaudita, hanno giocato sulla loro pelle. Convocato il tavolo di crisi in Regione per venerdì” - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.