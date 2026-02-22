Permessi auto per disabili contrassegno spedito a casa e Ztl senza burocrazia | tutte le novità

Il governo ha inviato a domicilio il contrassegno per i disabili, riducendo le attese e semplificando le procedure. La consegna diretta mira a garantire maggiore praticità e velocità per chi necessita del permesso. La piattaforma online unica permette di richiedere facilmente il certificato Cude e di accedere alle zone a traffico limitato senza complicazioni burocratiche. Questa novità favorisce una gestione più immediata dei permessi, eliminando alcuni passaggi tradizionali.

Muoversi tra città diverse senza l'incubo della multa potrebbe presto diventare la normalità per gli automobilisti con disabilità. Il governo ha annunciato un nuovo sistema nazionale che consentirà di richiedere, stampare e ricevere direttamente a domicilio il contrassegno auto, semplificando l'accesso alle Ztl e ai parcheggi riservati. Una promessa che punta a superare gli ostacoli burocratici ancora presenti, anche se restano da chiarire tempi e modalità di attuazione., Il Cude, acronimo di Contrassegno unico disabili europeo, è il documento che permette alle persone con disabilità di utilizzare gli stalli riservati e circolare nelle zone a traffico limitato. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

Legge 104, come fare per non perdere i permessi e assistere i disabili anche se non si è parenti: tutte le novità da sapereLa legge 104 permette di ottenere permessi retribuiti per assistere una persona con disabilità grave, anche se non si è parenti.

I permessi auto disabilità per parcheggi e Ztl saranno spediti a casa: l'annuncio del governoIl governo ha annunciato che i permessi auto per disabilità destinati a parcheggi e Ztl saranno inviati direttamente a casa dei cittadini.

