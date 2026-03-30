Insegnanti di sostegno per vocazione o per punteggio? Il dibattito sui social dopo la frase di Gerry Scotti | L’inclusione va totalmente riformata Ha semplicemente detto la verità

Dopo la dichiarazione di un conduttore televisivo sulla necessità di riformare l’inclusione scolastica, il dibattito tra gli insegnanti di sostegno si è acceso sui social media. Alcuni sostengono che molti insegnanti scelgano questa carriera per motivi di punteggio o convenienza, mentre altri affermano che si tratta di una vera vocazione. La discussione si concentra sulle motivazioni che spingono a lavorare nel settore e sulle eventuali criticità del sistema attuale.

Il dibattito social degli insegnanti di sostegno si divide tra vocazione e ripiego, chiedendo rispetto e riforme del sistema scolastico L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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