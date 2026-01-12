Portami tua sorella | polemica per la frase di Savino Poi il retroscena sul messaggio a Gerry Scotti

Durante la puntata di Tv Talk del 10 gennaio 2026, tra gli ospiti è stato presente Nicola Savino, che ha attirato l’attenzione per alcune dichiarazioni. In particolare, la frase “Portami tua sorella” ha suscitato polemiche, mentre si è anche discusso di un messaggio rivolto a Gerry Scotti. Questi episodi hanno alimentato un dibattito pubblico su toni e limiti della comunicazione in ambito televisivo.

Tra gli ospiti di Tv Talk - durante la puntata andata in onda sabato 10 gennaio 2026 - anche Nicola Savino. Il conduttore - nato nel 1967 a Lucca ma poi cresciuto a San Donato Milanese - a un certo punto si è lasciato andare a una frase che ha destato qualche perplessità. Questa risposta un tempo veniva data da chi veniva tacciato di essere omosessuale. «Portami tua sorella» come se portarsi a letto la sorella in questione - senza che questa fosse minimamente interpellata - fosse la prova della virilità. C'è proprio da ridere! "Il suo approdo in prima serata su Rai 1 lo vede come una promozione o come una via verso il pensionamento" "A questa parte di domanda rispondo con un trivialissimo: portami tua sorella" Risate ma anche un po' di gelo in studio a Tv Talk davanti a questa

