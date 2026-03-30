Insegnanti di sostegno per vocazione o per punteggio? Gerry Scotti ha detto la verità l’inclusione va riformata Il dibattito sui social

Negli ultimi giorni si è acceso un dibattito online tra insegnanti di sostegno, alcuni sostenendo di aver scelto questa professione per passione, altri per motivi legati a punteggi e carriere. Tra le dichiarazioni più discusse ci sono quelle di un noto personaggio televisivo, che ha affermato che l’inclusione scolastica necessita di riforme profonde. La discussione si concentra sulla necessità di rispetto e di un sistema più equo.