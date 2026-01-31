Daniela Bello rompe il silenzio | cosa ha detto davvero su Gerry Scotti

Daniela Bello rompe il silenzio e smentisce le accuse di Fabrizio Corona. L’ex letterina di Passaparola, che da tempo è un volto noto della tv italiana, ha deciso di parlare dopo le parole dure pronunciate dal paparazzo nell’ultima puntata di “Falsissimo Il Prezzo Del Successo”.

Daniela Bello, storica ex letterina di Passaparola e volto noto della televisione italiana, ha deciso di rompere il silenzio dopo le accuse lanciate da Fabrizio Corona contro Gerry Scotti nell’ultima puntata di “Falsissimo Il Prezzo Del Successo”. La sua testimonianza si aggiunge a quella di altre colleghe che stanno difendendo il conduttore dalle pesanti insinuazioni dell’ex re dei paparazzi. La testimonianza di una collaborazione trentennale. Daniela Bello può vantare una collaborazione professionale con Gerry Scotti che si estende per oltre trent’anni. Il loro primo incontro televisivo risale al 1995 con “La Sai L’Ultima?”, seguito nel 1996 da “Tutti in Piazza” e successivamente dalla lunga esperienza a “Passaparola” dal 1999 al 2002. 🔗 Leggi su Tutto.tv

Dopo settimane di silenzio, Gerry Scotti rompe gli indugi e decide di parlare.

