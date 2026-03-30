Un insegnante in pensione di 65 anni è stato arrestato nei giorni scorsi con l’accusa di aver diffuso materiale pedopornografico. Durante le operazioni, sono stati sequestrati nel suo computer migliaia di file di natura illegale. L’uomo, residente in provincia di Brescia, è stato portato in caserma e ora si trova a disposizione dell’autorità giudiziaria.

È un insegnante bresciano, ora in pensione, il 65enne finito in manette nei giorni scorsi per diffusione di materiale pedopornografico. Si chiariscono i contorni della vicenda che ha portato all'arresto dell'uomo: nel suo computer e nei dispositivi informatici sono stati trovati migliaia di video e immagini raffiguranti bambini. Il materiale è stato scoperto dagli investigatori della Sezione operativa per la Sicurezza Cibernetica della Polizia Postale di Brescia, al termine di un’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica. L’uomo, residente in un comune dell’Ovest bresciano, è finito al centro delle attenzioni degli inquirenti che, dopo un’attività investigativa mirata, hanno fatto scattare il blitz nella sua abitazione. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

© Bresciatoday.it - Insegnante in pensione arrestato: nel pc migliaia di file pedopornografici

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