Immagini e video pedopornografici nei pc migliaia di file sotto sequestro | scattano quattro arresti

Quattro persone sono state arrestate con l'accusa di aver detenuto e gestito un ingente quantitativo di materiale pedopornografico sui propri computer. L'operazione ha portato al sequestro di migliaia di file, evidenziando l'importanza di attività di contrasto a questo grave fenomeno. La notizia sottolinea l'impegno delle forze dell'ordine nel tutela dei minori e nella lotta contro la criminalità digitale.

I quattro indagati e arrestati dalla polizia postale di Catania, sono di varie estrazioni sociali: impiegati, liberi professionisti e pensionati, tutti di sesso maschile, con età compresa tra 50 e i 70 anni Sono quattro le persone indagate e arrestate con l'accusa di detenzione di ingente materiale pedopornografico. Sequestrati numerosi dispositivi informatici contenenti decine di migliaia di file illegali. L’indagine condotta dal Centro operativo per la sicurezza cibernetica della polizia postale di Catania è stata avviata dal centro nazionale per il contrasto alla pedopornografia online del servizio polizia postale che, grazie alla collaborazione con l'organizzazione no profit Child Rescue Coalition, ha utilizzato avanzati tool investigativi per geolocalizzare in Sicilia alcuni utilizzatori degli account con i quali erano stati condivisi e scaricati immagini e video di pornografia minorile. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

