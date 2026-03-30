Un evento promosso dalla Fondazione Super Sud si è svolto presso il NEXT – Ex Tabacchificio di Paestum, focalizzandosi sulle possibilità di innovazione per lo sviluppo delle aree interne della regione. La giornata ha visto la partecipazione di rappresentanti istituzionali, esperti e operatori locali, che hanno approfondito le strategie e le iniziative volte a valorizzare queste zone. La discussione ha coinvolto diversi aspetti legati alle potenzialità di crescita del territorio.

“Innovazioni possibili per lo sviluppo delle aree interne”, l’evento promosso dalla Fondazione Super Sud presso il NEXT – Ex Tabacchificio di Paestum, ha rappresentato un momento strategico per discutere come le aree interne della Campania possano diventare protagoniste di uno sviluppo sostenibile, innovativo e integrato. La giornata ha riunito istituzioni, università, imprese e comunità locali, con l’obiettivo di promuovere progetti concreti che valorizzino identità dei territori, biodiversità, cultura e giovani, creando opportunità di crescita condivisa e duratura. Ad aprire i lavori, i saluti istituzionali del Presidente della Fondazione Super Sud Giovanni D’Avenia, del Sindaco di Capaccio Paestum Gaetano Paolino, dell'assessore regionale Vincenzo Maraio e del Consigliere provinciale Elio Guadagno. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

© Salernotoday.it - “Innovazioni possibili per lo sviluppo delle aree interne”: l’evento promosso dalla Fondazione Super Sud

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