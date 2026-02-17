Ho lasciato il mio lavoro di ingegnere civile per fare il modello di Giorgio Armani è tutto surreale ma a volte mi manca il vecchio lavoro | la storia di Shubham Vaidkar

Shubham Vaidkar ha lasciato il suo lavoro da ingegnere civile per dedicarsi a creare modelli per Giorgio Armani, un cambiamento che lo ha sorpreso. La sua decisione ha portato a una vita più creativa, ma ogni tanto sente ancora la mancanza delle progettazioni strutturali e delle scadenze tecniche a cui era abituato.

Ci sono storie che sembrano scritte apposta per ricordarci che, a volte, stabilità e sicurezza non coincidono con la felicità. Quella di Shubham Vaidkar è una di queste. Prima di diventare uno dei volti scelti da Giorgio Armani, infatti, Shubham indossava il caschetto da ingegnere civile e lavorava nei cantieri edili dell’India, mestiere per cui aveva studiato e lavorato per necessità economica. Dal “posto fisso” alle passerelle. Intervistato da Vanity Fair, il modello ha ripercorso la genesi di un cambiamento radicale, nato non da un capriccio improvviso ma da una lenta presa di coscienza. “L’ingegneria mi sembrava un percorso sicuro”, ha raccontato Vaidkar. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

