Infortunio Norton-Cuffy | arrivano novità importanti in vista di Juventus Genoa! Ci sarà o no? Cosa filtra sulle sue condizioni
Durante la pausa per le partite delle Nazionali, il Genoa ha comunicato che le condizioni di Norton-Cuffy, infortunato, sono ancora da valutare in vista del match contro la Juventus, programmato per lunedì 6 aprile. Non sono stati forniti dettagli specifici sulle lesioni o sui tempi di recupero, ma si attendono aggiornamenti ufficiali prima della partita.
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