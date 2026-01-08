Infortunio Frattesi cosa filtra in vista del Napoli E la Juventus monitora le sue condizioni per il mercato

L'infortunio di Frattesi ha suscitato interesse tra le tifoserie, soprattutto in vista del prossimo impegno tra Napoli e Inter. Mentre emergono alcune indiscrezioni sulle sue condizioni, la Juventus monitora attentamente la situazione per valutare eventuali opportunità di mercato. Restano da seguire gli aggiornamenti ufficiali, che chiariranno l'entità dell'infortunio e le possibili conseguenze per le strategie delle squadre coinvolte.

Infortunio Frattesi, cosa filtra in vista del big match tra Inter e Napoli. E la Juventus intanto monitora le sue condizioni per il mercato. L'avvicinamento al big match di domenica sera (ore 20:45) tra Inter e Napoli registra un'assenza pesante tra le fila dei padroni di casa: Davide Frattesi non sarà della partita. Il centrocampista nerazzurro continua ad affrontare problemi fisici che lo terranno ancora lontano dai campi di gioco, complicando i piani tattici di Cristian Chivu in una gara cruciale. Dopo aver già saltato la trasferta vittoriosa di Parma, l'ex Sassuolo non è riuscito a smaltire in tempo il guaio muscolare.

