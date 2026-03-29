Infortunio Norton-Cuffy nuovo stop con l’U21 inglese | Genoa in ansia! Cosa filtra

Il difensore del Genoa ha subito un infortunio durante un impegno con la nazionale under 21 inglese, che ha richiesto il suo rientro in Italia. Le prime informazioni sulle sue condizioni non sono ancora ufficiali, ma il club segue con attenzione la situazione. L’infortunio rappresenta un elemento di preoccupazione per i vertici societari e lo staff tecnico.

Bastoni Barcellona, segnali inequivocabili da parte del difensore: l’allarme di Moretto che gela l’Inter! Mercato Milan, pista Zirkzee sempre viva: nuovi segnali dall’Inghilterra, l’olandese resta intrigato. Le ultime Calciomercato Milan, colpo Kostic ai dettagli: Tare piazza il blitz e definisce l’accordo! Fissate le visite mediche Casemiro, segnali chiari dal brasiliano: niente Arabia, priorità all’Europa. L’Inter fiuta il colpo e Chivu sogna Torino, Cairo ora apre alla cessione societaria? Dal dossier aperto allo scenario per lo stadio Napoli, Conte sceglie... 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Infortunio Norton-Cuffy, nuovo stop con l’U21 inglese: Genoa in ansia! Cosa filtra Articoli correlati Genoa, intrigo Norton-Cuffy: via in estate? Chi può arrivare al suo posto, spunta l’affare. Novità importanti per l’ingleseGenoa, intrigo Norton-Cuffy: via in estate? Chi può arrivare al suo posto, spunta l’affare. Norton-Cuffy Juventus, il Genoa non fa sconti: l’esterno inglese partirà soltanto a fronte di offerte da… La cifra di mercatoCalciomercato Juve, Moretto sicuro: «In estate ci saranno investimenti importanti. Aggiornamenti e contenuti dedicati a Infortunio Norton Cuffy nuovo stop con... Temi più discussi: Genoa, nuovi problemi muscolari per Norton-Cuffy; ULTIM’ORA – Genoa, nuovo stop per Norton-Cuffy: ha lasciato il ritiro dell’Under 21 inglese; Idea Norton-Cuffy per il Milan: perfetto per il sistema di Allegri, fissato il prezzo dal Genoa; Genoa | La situazione indisponibili e infortunati – IN AGGIORNAMENTO. Genoa, nuovo infortunio per Norton-Cuffy: le sue condizioniNuovo stop per Brooke Norton-Cuffy in casa Genoa. Il terzino, convocato dall’Inghilterra Under 21, non è andato nemmeno in panchina nella sfida contro Andorra. Stando alle ultime indiscrezioni, il gio ... fantacalcio.it FLASH | Genoa, che tegola per De Rossi: si ferma Norton-CuffyInfortunio Norton Cuffy – Brutte notizie per il Genoa allenato da Daniele De Rossi, direttamente dal ritiro dell’Inghilterra U21: i rossoblù, infatti, devono registrare l’ennesimo stop stagionale di ... fantamaster.it Il Secolo XIX Genoa, nuovi problemi muscolari per Norton-Cuffy Il terzino ha saltato il match tra Inghilterra Under 21 e Andorra Andrea Schiappapietra Genova – Nuovi problemi muscolari per Norton-Cuffy, che ha saltato il match di qualificazione all’Europeo U - facebook.com facebook