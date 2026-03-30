Un giocatore della nazionale è stato coinvolto in un infortunio durante un allenamento, sollevando preoccupazioni sul suo stato di salute. L’evento si è verificato in una sessione di preparazione, senza dettagli specifici sulle modalità o sulla natura del problema. La squadra sta monitorando attentamente le condizioni del difensore, in vista delle prossime partite di campionato.

di Alessio Lento L’allenatore in ansia in vista dei prossimi importanti impegni di campionato della sua squadra. La Svezia è stata colpita da una brutta notizia durante la semifinale dei playoff per la qualificazione al Mondiale contro l’ Ucraina. Isak Hien, difensore dell’ Atalanta, è stato costretto ad abbandonare il campo al minuto 37 a causa di un infortunio che ha destato preoccupazione. Il giocatore, che stava vivendo un ottimo periodo di forma, è ora in dubbio per la finale che la sua nazionale disputerà martedì contro la Polonia. Svezia e Atalanta in ansia per Hien: le sue condizioni. Immediatamente il difensore ha mostrato segni di dolore alla gamba sinistra. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Infortunio in Nazionale per il difensore nerazzurro: si teme un problema serio

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