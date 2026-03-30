Infortunio in gita scolastica sugli sci | nessuna responsabilità per i docenti l’ex studentessa dovrà restituire 53mila euro
Durante una gita scolastica sugli sci, una studentessa ha subito un infortunio e ha intentato una causa contro i docenti accompagnatori. La Corte di Appello ha stabilito che i docenti non sono responsabili dell’incidente e ha condannato l’ex studentessa a restituire una somma di circa 53mila euro. La decisione si basa sull’assenza di prove che colleghino i docenti alla dinamica dell’incidente.
La Corte di Appello scagiona i docenti pisani: la studentessa infortunata durante la gita restituirà 53mila euro alla compagnia assicurativa L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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