Infortunio in gita scolastica sugli sci | nessuna responsabilità per i docenti l’ex studentessa dovrà restituire 53mila euro

Durante una gita scolastica sugli sci, una studentessa ha subito un infortunio e ha intentato una causa contro i docenti accompagnatori. La Corte di Appello ha stabilito che i docenti non sono responsabili dell’incidente e ha condannato l’ex studentessa a restituire una somma di circa 53mila euro. La decisione si basa sull’assenza di prove che colleghino i docenti alla dinamica dell’incidente.