Infortunio e niente Bosnia-Italia | Gattuso lo manda in tribuna
L’Italia si trova in Bosnia per la partita di ritorno dei playoff contro la Bosnia, prevista per domani. Un calciatore, che avrebbe dovuto scendere in campo, è stato invece spedito in tribuna da Gattuso a causa di un infortunio. La squadra si prepara alla sfida senza di lui, mentre la tensione cresce con l’avvicinarsi dell’appuntamento decisivo.
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