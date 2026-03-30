L’Italia si trova in Bosnia per la partita di ritorno dei playoff contro la Bosnia, prevista per domani. Un calciatore, che avrebbe dovuto scendere in campo, è stato invece spedito in tribuna da Gattuso a causa di un infortunio. La squadra si prepara alla sfida senza di lui, mentre la tensione cresce con l’avvicinarsi dell’appuntamento decisivo.

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© Calcionews24.com - Infortunio e niente Bosnia-Italia: Gattuso lo manda in tribuna

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