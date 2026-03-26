Italia-Irlanda del Nord Gattuso ha deciso | vanno in tribuna!

Manca poco all’inizio della partita tra Italia e Irlanda del Nord. In vista della sfida, l’allenatore ha deciso che alcuni giocatori non saranno in campo e si sistemeranno in tribuna. Le formazioni ufficiali sono state annunciate e i tifosi attendono con entusiasmo l’inizio del match. La partita si svolgerà tra poche ore in uno stadio già gremito di spettatori.