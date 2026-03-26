Italia-Irlanda del Nord Gattuso ha deciso | vanno in tribuna!
Manca poco all’inizio della partita tra Italia e Irlanda del Nord. In vista della sfida, l’allenatore ha deciso che alcuni giocatori non saranno in campo e si sistemeranno in tribuna. Le formazioni ufficiali sono state annunciate e i tifosi attendono con entusiasmo l’inizio del match. La partita si svolgerà tra poche ore in uno stadio già gremito di spettatori.
Manca ormai pochissimo all’inizio dell’atteso match tra Italia e Irlanda del Nord: le ultimissime in casa azzurra. Il grande giorno è arrivato. Questa sera l’ Italia di Gennaro Gattuso affronta l’ Irlanda del Nord nella gara dei playoff Mondiali: a Bergamo non sono ammesse distrazioni, con gli azzurri chiamati a vincere per conquistare l’accesso alla fine. Intanto, proprio in queste ore, il commissario tecnico della Nazionale ha diramato la lista dei convocati in vista della partita in programma alle ore 20,45. Andrea Cambiaso (Ansa) – Calciomercato.it Ecco l’elenco completo: Portieri: Donnarumma, Carnesecchi, Meret. Difensori: Palestra, Dimarco, Spinazzola, Buongiorno, Calafiori, Gatti, Scalvini, Bastoni, Mancini. 🔗 Leggi su Calciomercato.it
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2026 ITALIA IRLANDA DEL NORD Ore 20.45 Stadio di Bergamo #RaiUno #ItaliaIrlandaDelNord #Nazionale #Azzurri #VivoAzzurro - facebook.com facebook
#Gattuso in conferenza per Italia-Irlanda del Nord: "Serve qualche pillolina, sennò non dormo più: alle 4:30 sembro un pipistrello" x.com