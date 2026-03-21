Il CT dovrà fare a meno di un suo attaccante per la partita contro l’Irlanda del Nord e anche per l’eventuale sfida decisiva contro Bosnia o Galles. L’attaccante si è infortunato, rendendo impossibile la sua partecipazione alle prossime sfide di qualificazione mondiale. La squadra dovrà quindi fare a meno di questa pedina importante per il match di qualificazione.

Il CT dovrà fare a meno di lui per la sfida con l’Irlanda del Nord ed, eventualmente, per quella decisiva contro una tra Bosnia e Galles Brutte notizie per Gattuso in vista del playoff Mondiale. Il CT azzurro perde uno degli attaccanti convocati per la semifinale contro l’Irlanda del Nord in programma giovedì prossimo a Bergamo e per l’eventuale finale contro la vincente di Galles-Bosnia. Parliamo di Gianluca Scamacca, nuovamente alle prese con un infortunio. Di preciso, l’attaccante dell’Atalanta ha subito una lesione muscolare all’adduttore destro. Come sottolinea lo stesso club orobico, il centravanti romano “ha iniziato da subito il protocollo riabilitativo idoneo; la prognosi dipenderà dall’evoluzione del quadro clinico-strumentale”. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Tegola in attacco per Gattuso: infortunio e niente playoff Mondiale

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