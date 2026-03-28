Calhanoglu solo crampi contro l’Albania? Le ultime dal ritiro della Turchia tranquillizzano Chivu

Durante l’allenamento della nazionale turca, Calhanoglu ha seguito un programma differenziato dopo aver manifestato crampi. Le ultime notizie dal ritiro rivelano che si tratta di un episodio limitato e non preoccupante, portando sollievo sia per l’allenatore della nazionale che per i club coinvolti. Nessuna altra complicazione è stata segnalata e il centrocampista potrà riprendere regolarmente le attività con la squadra.

Inter News 24 Calhanoglu, sospiro di sollievo per Chivu e per tutta l’Inter: allenamento differenziato ma solo crampi per il centrocampista. L’ Inter di Cristian Chivu tira un sospiro di sollievo per le condizioni del suo faro di centrocampo. Mentre la capolista difende il primato a quota 69 punti, buone notizie arrivano dal ritiro della Turchia di Vincenzo Montella: l’allarme per Hakan Calhanoglu, uscito anzitempo nella sfida contro l’Albania, sembra essere definitivamente rientrato. LEGGI ANCHE: le ultimissime in casa Inter Calhanoglu, solo crampi contro l’Albania. Secondo quanto riportato da Hurriyet, il centrocampista nerazzurro ha svolto oggi una seduta di corsa leggera differenziata presso il centro Hasan Do?an, sotto una pioggia battente. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Calhanoglu, solo crampi contro l’Albania? Le ultime dal ritiro della Turchia tranquillizzano Chivu Articoli correlati Calhanoglu dopo la vittoria della Turchia: «Infortunio? Passato un mese e mezzo. Chivu mi ha aiutato»Calciomercato Inter, occhi in Argentina per un nuovo Lautaro: per la difesa piace quel giocatore del River Plate! Mercato Inter, nel mirino un altro... Leggi anche: Inter Juventus, ottime notizie per Chivu: Calhanoglu e Barella si allenano con il gruppo. Ecco le ultime Approfondimenti e contenuti su Calhanoglu solo crampi contro l'Albania... Temi più discussi: Calhanoglu elimina la Romania e ringrazia Chivu; Calhanoglu, confermate le buone notizie dopo il cambio contro la Romania: cosa filtra dai controlli; Quando torna Calhanoglu dopo l'infortunio in Nazionale: quante partite dell'Inter salta? Le ultime su condizioni e tempi di recupero; Calhanolgu esce per un problema muscolare con la Turchia e fa tremare l'Inter: solo crampi, allarme rientrato. Inter, Calhanoglu ko in Nazionale: le ultime dalla TurchiaLe ultime Inter news sull'infortunio di Calhanoglu con la Turchia. Solo crampi: sarà a disposizione di Montella per il Kosovo ... interlive.it La Turchia prepara la gara col Kosovo: Calhanoglu si è allenato a parteNel finale della partita tra Turchia e Albania, il centrocampista dell'Inter aveva chiesto il cambio. Oggi allenamento a parte ... msn.com FcInterNews.it. . Spazio ai playoff mondiali e alla Nazionale azzurra dopo il successo di ieri contro l'Irlanda del Nord. I nerazzurri, Calhanoglu e Zielinski si giocheranno martedì l'ultima possibilità di andare al Mondiale. - facebook.com facebook #Calhanoglu: “L’infortunio con la #Turchia #Chivu mi ha scritto per sapere come stessi” x.com