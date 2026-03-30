Infortunio alla Cremonini di Roncoferraro | operaio precipita da un’autopompa e finisce in ospedale

Un operaio è stato coinvolto in un incidente sul lavoro questa mattina presso l’azienda meccanica Cremonini di Roncoferraro. L’uomo è caduto da un’autopompa e ha riportato ferite che hanno richiesto il trasporto in ospedale. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori e le autorità competenti hanno avviato le verifiche sul caso.

Roncoferraro (Mantova), 30 marzo 2026 – Infortunio sul lavoro questa mattina 30 marzo all’azienda meccanica Cremonini di Roncoferraro. Vittima un operaio di 67 anni, che è precipitato da un’autopompa, secondo le prime informazioni, e sbalzato, è precipitato a terra. Nella caduta ha riportato una serie di contusioni e traumi. Dopo i primi soccorsi sul posto – si sono attivati i colleghi e sono stati subito messi in atto i dispositivi presenti in azienda – l’uomo è stato portato in codice giallo all’ospedale Poma del capoluogo. I rilievi dei tecnici di Ats. Sul posto sono intervenuti gli ispettori dell’ Ats “Valpadana” e una pattuglia dei carabinieri della locale stazione di Roncoferraro del comando provinciale di Mantova. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Infortunio alla Cremonini di Roncoferraro: operaio precipita da un’autopompa e finisce in ospedale Articoli correlati Leggi anche: Infortunio in un cantiere edile. Precipita da 3 metri: operaio ferito Operaio precipita da un ponteggio di un cantiere del Bresciano: gravissimo in ospedaleL'incidente è avvenuto in un cantiere di via Posteghe 2, a Manerba del Garda (Brescia).