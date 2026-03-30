Infortunati Inter chi ce la farà per la sfida contro la Roma? Novità per Lautaro mentre Mkhitaryan…

L'Inter si prepara alla partita contro la Roma con diversi dubbi legati alla condizione dei giocatori infortunati. Novità sono state annunciate per Lautaro, mentre le possibilità di schierare Mkhitaryan sembrano ridotte. La squadra segue gli aggiornamenti sui recuperi in vista del match, senza ancora avere una formazione definitiva.

Inter News 24 Infortunati Inter, chi sarà a disposizione di Chivu per il big match contro la Roma? Novità per Lautaro, meno per Mkhitaryan.. Il conto alla rovescia per il big match tra Inter e Roma è ufficialmente iniziato e gli occhi sono tutti puntati su Lautaro Martinez. Secondo quanto riferito da Il Corriere dello Sport, il “Toro” sta facendo di tutto per essere protagonista nella sfida in programma domenica sera a San Siro, proprio nel giorno di Pasqua. Nella giornata di ieri, i cancelli di Appiano Gentile « si sono aperti ieri soltanto per il Toro, che ha proseguito il suo percorso individuale », a testimonianza della sua grande determinazione nel voler bruciare le tappe. 🔗 Leggi su Internews24.com

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GAZZETTA DELLO SPORT: “Un fine settimana di riposo per tutti ma non per Lautaro Martinez ed Henrikh Mkhitaryan, i due infortunati dell’Inter al momento che proseguiranno i rispettivi percorsi di recupero anche nei giorni liberi concessi da Cristian Chivu”. - facebook.com facebook

Sebastiano #Esposito: "All' #Inter avevo un parco attaccanti fenomenale, ma il giocatore più forte con cui ho giocato in quel momento è stato #Sensi: era una roba pazzesca. Poi è stato sfortunato perché falcidiato dagli infortuni, ma era fenomenale: mi ha impr x.com