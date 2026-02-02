Apre a Milano un nuovo centro di ricerca di Boehringer Ingelheim dedicato a farmaci per umani e animali. L’azienda tedesca punta a innovare e sviluppare nuove terapie, sfruttando le potenzialità del nostro sistema industriale e scientifico. La scelta di investire nel nostro paese segna una svolta importante per l’industria farmaceutica italiana, che si conferma un punto di riferimento nel settore.

IN UN’EPOCA in cui scienza e impresa tendono a fondersi in un’unica dimensione produttiva, Boehringer Ingelheim ha scelto l’ Italia come terreno d’elezione per trasformare la conoscenza in valore concreto. Una presenza radicata, che in oltre cinquant’anni ha consolidato un modello industriale capace di generare innovazione, occupazione e impatto sociale. La filiale italiana è oggi un tassello essenziale del sistema globale del Gruppo, dove ricerca, sostenibilità e capitale umano convergono in un’unica direzione: costruire progresso. Al centro di questo modello ci sono le persone. "La leadership – sottolinea Nedim Pipic, presidente di Boehringer Ingelheim Italia – è un atto di servizio. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Industria, ricerca e innovazione nei farmaci per umani e animali: il modello italiano di Boehringer

Gli scienziati hanno trovato una possibile strada contro il tumore al pancreas.

L’Università Federico II di Napoli ha avviato il primo Quantum Internet Testbed italiano, chiamato Napoli@FedericoII.

Innovazione industriale 2026: contributi a fondo perduto fino a 40 milioni di euro per imprese e centri di ricercaFondo perduto fino a 40 mln per progetti innovativi. Domande entro il 18/02. Scopri beneficiari, requisiti e vantaggi fiscali per le imprese. commercialista.it

Accordi per l’innovazione 2025, come fare domanda: requisiti e dateIl Mimit apre lo sportello Accordi per l’innovazione – 2025 con 731 milioni per progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale ad alto impatto. Domande online dal 14 gennaio 2026 al 18 febb ... agendadigitale.eu

La collaborazione tra industria e ricerca è una delle vere ricette per la crescita del nostro sistema manifatturiero. Il Dipartimento di Ingegneria dei Materiali dell’Università di Padova, che si occupa di materiali, sicurezza e processi produttivi rappresenta un punt - facebook.com facebook

Al #Cnr di Roma, la conferenza 'CCS e Carbon Mineral Storage: ricerca, industria e politiche per la neutralità climatica' Ecco le dichiarazioni del presidente Lenzi, del direttore @CNRDTA Petracchini e di Andrea Dini e Chiara Boschi del #Cnr_igg cnr.it/it/nota- x.com