Istat a novembre produzione +1,4% su anno e +1,5% su mese

A novembre 2025, l’Istat segnala un incremento della produzione industriale dello 1,4% rispetto all’anno precedente e dello 1,5% rispetto al mese precedente. Escludendo gli effetti di calendario, l’indice generale mostra una crescita tendenziale dell’1,4%, con 20 giorni lavorativi sia quest’anno che nel novembre 2024. Questi dati evidenziano una stabilità nel settore industriale italiano nel mese di riferimento.

Al netto degli effetti di calendario, a novembre 2025 l'indice generale aumenta in termini tendenziali dell'1,4% (i giorni lavorativi di calendario sono stati 20, come a novembre 2024). Si registrano variazioni tendenziali positive per i beni strumentali (+3,3%), l'energia (+2,0%) e i beni intermedi (+1,0%); diminuiscono, invece, lievemente i beni consumo (-0,8%). Lo rileva l'Istat. I settori di attivita economica che registrano gli incrementi tendenziali maggiori sono la produzione di prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici (+8,7%), la fabbricazione di computer, prodotti di elettronica e ottica, apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi (+5,8%) e la fabbricazione di apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche (+5,1%). 🔗 Leggi su Iltempo.it

