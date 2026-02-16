Assegno di maternità 2026 i requisiti per ottenerlo dal Comune e quanto vale | la circolare Inps

L’Inps ha pubblicato una circolare che spiega i nuovi requisiti per l’assegno di maternità 2026. Il Comune di Milano ha già annunciato che le domande si possono presentare dal 1° gennaio, con un importo aumentato rispetto allo scorso anno. Ora, le donne con un Isee fino a 20.000 euro possono richiedere l’assegno, che quest’anno vale 400 euro in più rispetto al 2025.

L'assegno di maternità dei Comuni da quest'anno ha un valore più alto, e cresce anche la soglia Isee da rispettare per ottenerlo. L'importo e i requisiti, infatti, sono stati aggiornati seguendo l'inflazione, come ogni anno. L'Inps ha comunicato i nuovi livelli con un'apposita circolare: ecco quanto vale, chi può ottenerlo e come.🔗 Leggi su Fanpage.it

Il Bonus animali domestici torna anche nel 2026.

L’Inps ha aperto le domande per il bonus animali domestici 2026, un aiuto di 200 o 300 euro destinato a chi ha più di 65 anni e considera il proprio animale un membro della famiglia.

